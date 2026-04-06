طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، نقل 163 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.





وبينما لا تعلن الوزارة عن أعداد القتلى، يقدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 29 شخصا على الأقل قُتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على إيران.

و من جهتها، أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين عن فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان بعد تقييم أمني.





ونشرت وسائل الإعلام العبرية، صورا تكشف اكتظاظ محطات المترو بالإسرائيليين الهاربين من الهجمات الإيرانية التي تسببت في إصابة العشرات وتوافدوا على المستشفيات خلال الساعات الماضية.





وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بالعثور على جثث 4 إسرائيليين كانوا مفقودين في حيفا بعد قصف إيراني لمبنى كانوا يقيمون فيه.