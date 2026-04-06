عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة غضب متصاعدة في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، عقب تصريحات اعتبر فيها أن الحديث عن “خسارة الشمال” مجرد “هراء وضعف”، في وقت يعيش فيه السكان تحت القصف الصاروخي المتواصل من حزب الله.

الفيديو الذي نشره مكتب نتنياهو، وأعادت بلدية كريات شمونة نشره، فجر عاصفة من الانتقادات بين السكان، بينهم مؤيدون سابقون لحزب الليكود، الذين عبروا عن إحباطهم الشديد من سياسات الحكومة، ووصفه بعضهم بـ“عدو المدينة” و“الخائن”، فيما كتب آخرون: “لقد خسرت أصواتنا إلى الأبد”.

ورغم تأكيد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يحقق “إنجازات كبيرة”، مشيرًا إلى إجلاء مئات الآلاف من المناطق الحدودية، إلا أن السكان رأوا أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا، مؤكدين أنهم يعيشون حالة من الخوف المستمر، وسط إنذارات متكررة وانفجارات، دون حلول حقيقية.

كما وجه السكان انتقادات حادة لما وصفوه بـ“الوعود الفارغة” التي أطلقها نتنياهو على مدار سنوات، من تطوير البنية التحتية إلى إنشاء جامعة في الجليل، معتبرين أنها لم تُنفذ رغم مرور أكثر من عقد.

وفي تصعيد لافت، طالب عدد من السكان بسحب لقب “المواطن الفخري” الذي مُنح لنتنياهو عام 2014، مؤكدين أن المدينة “لم تعد ترى فيه ممثلاً لها”، في ظل ما وصفوه بتخلي الحكومة عن أمن الشمال وسكانه.

وتعكس هذه الاحتجاجات حالة من التصدع في القاعدة الشعبية لنتنياهو، خاصة في المناطق الحدودية، التي كانت تُعد من أبرز معاقل الدعم له، ما قد يلقي بظلاله على المشهد السياسي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.