الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه

احتجاجات ضد نتنياهو في كريات شمونة
احتجاجات ضد نتنياهو في كريات شمونة
فرناس حفظي

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة غضب متصاعدة في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، عقب تصريحات اعتبر فيها أن الحديث عن “خسارة الشمال” مجرد “هراء وضعف”، في وقت يعيش فيه السكان تحت القصف الصاروخي المتواصل من حزب الله.

الفيديو الذي نشره مكتب نتنياهو، وأعادت بلدية كريات شمونة نشره، فجر عاصفة من الانتقادات بين السكان، بينهم مؤيدون سابقون لحزب الليكود، الذين عبروا عن إحباطهم الشديد من سياسات الحكومة، ووصفه بعضهم بـ“عدو المدينة” و“الخائن”، فيما كتب آخرون: “لقد خسرت أصواتنا إلى الأبد”.

ورغم تأكيد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يحقق “إنجازات كبيرة”، مشيرًا إلى إجلاء مئات الآلاف من المناطق الحدودية، إلا أن السكان رأوا أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا، مؤكدين أنهم يعيشون حالة من الخوف المستمر، وسط إنذارات متكررة وانفجارات، دون حلول حقيقية.

كما وجه السكان انتقادات حادة لما وصفوه بـ“الوعود الفارغة” التي أطلقها نتنياهو على مدار سنوات، من تطوير البنية التحتية إلى إنشاء جامعة في الجليل، معتبرين أنها لم تُنفذ رغم مرور أكثر من عقد.

وفي تصعيد لافت، طالب عدد من السكان بسحب لقب “المواطن الفخري” الذي مُنح لنتنياهو عام 2014، مؤكدين أن المدينة “لم تعد ترى فيه ممثلاً لها”، في ظل ما وصفوه بتخلي الحكومة عن أمن الشمال وسكانه.

وتعكس هذه الاحتجاجات حالة من التصدع في القاعدة الشعبية لنتنياهو، خاصة في المناطق الحدودية، التي كانت تُعد من أبرز معاقل الدعم له، ما قد يلقي بظلاله على المشهد السياسي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

وزارة الأوقاف

الأوقاف في اليوم الدولي للرياضة: بناء الأجساد لا ينفصل عن بناء الوعي وصناعة الإنسان

معنى حديث "رضا الرب في رضا الوالد"

ما معنى حديث رضا الرب في رضا الوالد؟.. علي حمعة يجيب

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ نادر عبد الحليم لتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الطاقة الذرية

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد