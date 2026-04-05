تهديد ناري.. قاليباف لـ ترامب: طاعتك لـ نتنياهو ستحوّل أمريكا إلى جحيم

محمد باقر قاليباف
هاجر رزق

علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.

وقال رئيس البرلمان الإيراني في رسالة لترامب: "إصرارك على طاعة أوامر نتنياهو سيشعل المنطقة بأسرها".

وأضاف محمد باقر قاليباف: "تحركاتك غير المبررة ستحوّل أمريكا إلى جحيم حقيقي لكل عائلة أمريكية، وستشعل منطقتنا بأكملها بسبب إصرارك على طاعة أوامر نتنياهو".

وتابع محمد باقر قاليباف قائلا: "لا تتوهم، لن تحقق شيئا بجرائم الحرب.. الحل الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني وإنهاء هذه اللعبة الخطيرة".

وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات معمقة" مع إيران، معربا عن احتمالية التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الثلاثاء، وإلا فإنه "سيفجر كل شيء".
 

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "هناك فرصة جيدة، لكن إذا لم يبرموا صفقة، فسأفجر كل شيء هناك".
 

وأضاف أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، بالإضافة إلى رسائل نصية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

حريق
