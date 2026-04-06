مسؤول أوروبي: أي استهداف لمواقع الطاقة "غير قانوني"

حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم /الاثنين/ من أن استهداف منشآت الطاقة سيكون "غير قانوني وغير مقبول،" وذلك بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز.

وقال كوستا - دون الإشارة مباشرةً إلى تصريحات ترامب - إن "استهداف البنية التحتية المدنية، وتحديدًا منشآت الطاقة، غير قانوني وغير مقبول،" وفق قناة سي إن إن الإخبارية.

وكان البيت الأبيض قد أشار إلى أن الجيش الأمريكي سيتصرف دائمًا وفقًا للقانون، لكن خبراء قانونيين قالوا للقناة إن الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل محطات الطاقة، من المرجح أن تُشكّل جريمة حرب.

وكان ترامب قد هدد أمس /الأحد/ باستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، في آنٍ واحد، في إيران"، داعيًا طهران إلى "فتح المضيق ".

وقال كوستا إن الاتحاد الأوروبي يحث إيران أيضاً على "وضع حد لهجماتها ضد دول المنطقة والسماح بإعادة حرية الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز".