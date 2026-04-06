القاهرة الإخبارية: لا نية لانخراط دول الاتحاد الأوروبي مع واشنطن لمواجهة إيران

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عند موقفه وأنه يدين استهداف البنية التحتية والمدنيين، وأن دول الاتحاد لا تسعى إلا إلى التهدئة وعدم التصعيد وأن الحل الدبلوماسي هو الأساس.

وأضاف المنيري خلال رسالة على الهواء، أن ذلك يؤكد أنه لن يكون هناك أي تشجيع أو انخراط عسكري مع واشنطن، أو الانخراط العسكري في حل مشكلة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك انقسام شديد داخل دول الاتحاد الأوروبي إلا أن هناك توافق على عدم الانخراط العسكري.

وتابع أن المسعى إلى استخدام الدبلوماسية هو الأساس وليس التصعيد لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة بسبب ارتفاع النفط مما أدى لارتفاع الوقود والغاز.