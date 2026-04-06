الجيش الإسرائيلي: اعتراض موجة من الطائرات المسيرة القادمة من اليمن إلى جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرئيلي /اليوم الإثنين / اعتراض نظام الدفاع الجوي العديد من الطائرات المسيرة التي تسللت من اليمن إلى منطقة إيلات بالجنوب .

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان بثته صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ أن بعض الطائرات قد تم اعتراضها فقدت الاتصال مع الآخرين، مما يشير إلى أنها قد تحطمت في مكان ما .

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم حتى الآن.