الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات الطائرات الإيرانية خلال غارات جوية استهدفت ثلاثة مطارات في منطقة طهران خلال الليل.

ووفقاً لجيش الاحتلال، استهدفت هذه الغارات توجيه ضربة قوية للقوات الجوية الإيرانية وقوات الحرس الثوري، حسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقصفت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرات ومروحيات إيرانية، ومنشآت "تستخدمها القوات المسلحة لأغراض عسكرية" في مطار مهرآباد بطهران ومهبطين أصغر حجماً في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه مدارج وأبراج مراقبة في المطارات، إلى جانب مصنع تابع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني متخصص في تصنيع الطائرات المسيّرة.