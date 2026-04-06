ترامب يكشف مفاجأة: الحرب ضد إيران قد تنتهي بسرعة كبيرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه مقترحًا من إيران لوقف إطلاق النار، واصفًا إياه بأنه "هام"، مع توضيحه أنه غير كافٍ.

وقال ترامب، أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "لقد قدموا مقترحًا... إنه غير كافٍ، لكنه خطوة هامة للغاية".

وعندما سُئل عما إذا كان الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو الأخير، نظرًا لتأجيله مرتين سابقتين، أصر ترامب على أنه لن يفعل ذلك مجددًا.

وقال ترامب إن إيران "تتفاوض بحسن نية"، وأن قادتها الجدد "ليسوا متطرفين كما كان متوقعًا"، وأن الحرب قد "تنتهي بسرعة كبيرة".

يقول: "بإمكاننا الانسحاب الآن، وسيستغرق الأمر منهم 15 عامًا لإعادة البناء... لكنني أريد إتمام الأمر"، دون أن يوضح ما يعنيه بـ"إتمام الأمر".

ويضيف متحدثًا عن قادة إيران، الذين وصفهم قبل لحظات بأنهم "أكثر عقلانية": "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا. إنهم مجانين، ولا يمكن وضع أسلحة نووية في أيدي مجانين".

ويزعم أن إسرائيل كانت ستُباد من على وجه الأرض لو لم ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، ويقول إن الحرب الحالية "تدور حول شيء واحد: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".