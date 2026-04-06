رسالة حاسمة.. ترامب: أنا الوحيد من سيقرر وقف الحرب ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه الشخص الوحيد الذي سيقرر وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران.

وأكد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أنا الوحيد الذي سيقرر وقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وصف ترامب اقتراحاً يدعو إلى وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز، والذي أرسلته دول وسيطة إلى الولايات المتحدة وإيران في وقت متأخر من مساء الأحد، بأنه "خطوة مهمة" لكنها "غير كافية".

وأكد الرئيس ترامب أن نائب الرئيس جي دي فانس "قد" يشارك في اجتماع مباشر للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، وذلك ردًا على سؤال الصحفيين حول هذا الاحتمال.

وأوضح أن دي فانس، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، يتحدثون مع دول وسيطة بشأن الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم جميعًا متفقون ويتحدثون معًا".

وكانت شبكة CNN قد أفادت في وقت سابق من يوم الاثنين بأن باكستان ومصر وتركيا تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن المحادثات غير المباشرة توقفت الأسبوع الماضي، ويبدو أن الجهود المبذولة لعقد اجتماع مباشر قد توقفت.