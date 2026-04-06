قبل كأس العالم 2026.. كوناتي يحدد موقفه من البقاء في ليفربول

يعتزم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول والمنتخب الفرنسي ممارسة ضغط على إدارة ناديه من أجل حسم ملف تجديد عقده قبل انتهاء التعاقد الحالي خلال الصيف الجاري.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية يسعى كوناتي إلى إنهاء المفاوضات قبل انطلاق كأس العالم 2026 رغبةً منه في الاستقرار وتحديد مستقبله قبل الحدث العالمي.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد بدأت منذ ما يقرب من 18 شهرًا دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، في وقت يحظى فيه اللاعب باهتمام من أندية كبرى، أبرزها باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ويخطط ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب رحيل النمساوي ديفيد ألابا، حيث يضع كوناتي ضمن قائمة خياراته إلى جانب عدد من المدافعين الآخرين.