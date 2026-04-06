طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل القلقاس بالخضرة.

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

المكونات:

1 كيلو قلقاس مقطع مكعبات

1 حزمة سلق

1 حزمة كزبرة خضراء

5 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 لتر شوربة (لحمة أو فراخ)

ملح وفلفل

1 ملعقة سمن أو زيت

الطريقة:

1- تجهيز القلقاس

نقشره ونقطعه مكعبات متساوية.

2- السلق

-نضع الشوربة تغلي وننزل القلقاس فيها.

-نتركه على نار متوسطة حتى يستوي.

-تحضير الخُضرة نحمر ورق السلق مع حزمة كسبرة خضره في معلقة سمنة وبعد ما تتشف وتبدأ تاخد لون اضربيها في الخلاط مع نص كوب شوربة وضعى عليهم القلقاس .

-في طاسة نحمر الثوم في السمن، ونضيف الكزبرة الناشفة.

-ونطش بيهم القلقاس فورا.