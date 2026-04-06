طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل القلقاس بالخضرة.
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
المكونات:
1 كيلو قلقاس مقطع مكعبات
1 حزمة سلق
1 حزمة كزبرة خضراء
5 فصوص ثوم
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
1 لتر شوربة (لحمة أو فراخ)
ملح وفلفل
1 ملعقة سمن أو زيت
الطريقة:
1- تجهيز القلقاس
نقشره ونقطعه مكعبات متساوية.
2- السلق
-نضع الشوربة تغلي وننزل القلقاس فيها.
-نتركه على نار متوسطة حتى يستوي.
-تحضير الخُضرة نحمر ورق السلق مع حزمة كسبرة خضره في معلقة سمنة وبعد ما تتشف وتبدأ تاخد لون اضربيها في الخلاط مع نص كوب شوربة وضعى عليهم القلقاس .
-في طاسة نحمر الثوم في السمن، ونضيف الكزبرة الناشفة.
-ونطش بيهم القلقاس فورا.