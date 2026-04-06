قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة

نابولي
نابولي
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 مجموعة من المواجهات المهمة في أبرز الدوريات العالمية والعربية، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى القمة المرتقبة في الدوري الإيطالي بين نابولي وميلان، إلى جانب مواجهة قوية في الدوري الإسباني بين جيرونا وفياريال، فضلًا عن لقاءات مهمة في الدوري المصري الممتاز.

الدوري الإسباني.. جيرونا يصطدم بفياريال

في إطار منافسات الدوري الإسباني، يستضيف فريق جيرونا نظيره فياريال في مباراة قوية تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين مراكزهما في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي.. مواجهات قوية أبرزها نابولي ضد ميلان

يشهد الدوري الإيطالي اليوم عدة مباريات مهمة تبدأ بمواجهة أودينيزي أمام كومو في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، تليها مباراة ليتشي ضد أتالانتا في الثالثة عصرًا، ثم لقاء يوفنتوس أمام جنوى في السادسة مساءً.

وتتجه الأنظار نحو القمة المرتقبة التي تجمع نابولي مع ميلان في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، في مواجهة قوية قد يكون لها تأثير كبير على سباق الصدارة. وتُذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة AD Sports 1 HD.

الدوري المصري.. منافسات متواصلة وصراع على النقاط

على الصعيد المحلي، تستمر منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه فريق زد نظيره المقاولون العرب في الساعة الثامنة مساءً.

وتُنقل مباريات الدوري المصري عبر قناة ON Sport 1، وسط متابعة جماهيرية كبيرة في ظل احتدام المنافسة بين الفرق على المراكز المختلفة

الدورى الاسبانى الدورى الايطالي الدورى المصرى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

اخر تطورات واقعة طبيبة دهب.. تصعيد قانوني.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح.. وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز

يواجه عقوبة الإعدام.. القصة الكاملة لخطف شاب والتعدي عليه تحت تهديد السلاح بأسيوط

أزمة تأثير لا تهديف.. ماذا يحدث لمبابي في ريال مدريد؟

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد