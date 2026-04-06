مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 مجموعة من المواجهات المهمة في أبرز الدوريات العالمية والعربية، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى القمة المرتقبة في الدوري الإيطالي بين نابولي وميلان، إلى جانب مواجهة قوية في الدوري الإسباني بين جيرونا وفياريال، فضلًا عن لقاءات مهمة في الدوري المصري الممتاز.

الدوري الإسباني.. جيرونا يصطدم بفياريال

في إطار منافسات الدوري الإسباني، يستضيف فريق جيرونا نظيره فياريال في مباراة قوية تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين مراكزهما في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي.. مواجهات قوية أبرزها نابولي ضد ميلان

يشهد الدوري الإيطالي اليوم عدة مباريات مهمة تبدأ بمواجهة أودينيزي أمام كومو في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، تليها مباراة ليتشي ضد أتالانتا في الثالثة عصرًا، ثم لقاء يوفنتوس أمام جنوى في السادسة مساءً.

وتتجه الأنظار نحو القمة المرتقبة التي تجمع نابولي مع ميلان في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، في مواجهة قوية قد يكون لها تأثير كبير على سباق الصدارة. وتُذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة AD Sports 1 HD.

الدوري المصري.. منافسات متواصلة وصراع على النقاط

على الصعيد المحلي، تستمر منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه فريق زد نظيره المقاولون العرب في الساعة الثامنة مساءً.

وتُنقل مباريات الدوري المصري عبر قناة ON Sport 1، وسط متابعة جماهيرية كبيرة في ظل احتدام المنافسة بين الفرق على المراكز المختلفة