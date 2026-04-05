مواعيد مباريات اليوم بربع نهائي كأس مصر لكرة السلة

تُستأنف اليوم الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر لكرة السلة 2025-2026، بإقامة 3 مباريات.

وانطلقت منافسات الدور أمس السبت وشهدت تأهل الاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي بعدما تخطى نظيره الجزيرة بنتيجة 78-70.

وتستكمل المنافسات اليوم الأحد بمواجهة الأهلي وبتروجت على صالة النادي الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً مساءً، والمصرية للاتصالات وسبورتنج على صالة المركز الأولمبي، والزمالك والشمس على صالة نادي الزمالك، في الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء المصرية وسبورتنج، بينما يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجت، الفائز من لقاء الزمالك والشمس.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن مؤخرًا مواعيد الدورين المتبقيين، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 إبريل، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد الموافق 19 إبريل، وتقام جميع المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.