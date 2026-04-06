فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار

دعا حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، المواطنين إلى استغلال الفترة الحالية التي تشهد وفرة في بعض المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها الثوم والبصل، إلى جانب الفراولة، مؤكدًا أن انخفاض أسعار هذه السلع يمثل فرصة مناسبة للأسر المصرية لتخزين احتياجاتها لفترات طويلة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال الأشهر المقبلة.



وأوضح أبو صدام، في بيان له اليوم، أن موسم الحصاد الحالي أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، الأمر الذي انعكس على الأسعار بصورة واضحة، لافتًا إلى أن من يرغب في تأمين احتياجاته حتى الموسم المقبل يمكنه شراء كميات مناسبة من هذه المحاصيل في الوقت الحالي، خاصة من أسواق الجملة، حيث تكون الأسعار أقل مقارنة بأسواق التجزئة.

وأضاف أن نجاح عملية التخزين يعتمد على اختيار المنتجات ذات الجودة العالية والخالية من العيوب، مع اتباع الطرق السليمة للحفاظ عليها لفترات طويلة دون تعرضها للتلف.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أن متوسط أسعار بعض المحاصيل في سوق الجملة اليوم يشير إلى انخفاض نسبي مقارنة بالفترات الماضية، حيث يبلغ متوسط سعر كيلو البصل الفتيل عالي الجودة الصالح للتخزين نحو 10 جنيهات، بينما يسجل متوسط سعر كيلو الثوم الأحمر نحو 12 جنيهًا، ويصل متوسط سعر كيلو الفراولة إلى حوالي 15 جنيهًا. في المقابل، يبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 20 جنيهًا، وهو ما يستدعي – بحسب قوله – ضرورة ترشيد استهلاكها خلال هذه الفترة والاعتماد على البدائل المتاحة.



وأكد أبو صدام أن التخزين المنزلي السليم يضمن الاستفادة من انخفاض الأسعار، موضحًا أن أفضل طريقة لحفظ الثوم تكون بتعليقه في حزم داخل أماكن جيدة التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة والرطوبة، مع تجنب وضعه في أماكن قريبة من المياه حتى لا يتعرض للتلف أو الإنبات المبكر. كما نصح بضرورة ترك مسافات بين الحزم لضمان مرور الهواء بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالبصل، أوصى بتخزينه بعد التأكد من جفافه تمامًا، ووضعه في مكان مظلم وجاف وجيد التهوية، مع استخدام سلال شبكية أو أكياس ورقية تسمح بمرور الهواء، مشددًا على أهمية عدم خلطه مع خضروات أخرى حتى لا تنتقل الرطوبة أو تتسبب في فساد الكميات المخزنة.



أما بالنسبة للفراولة، فنصح نقيب الفلاحين بغسلها جيدًا لإزالة الأتربة والشوائب، ثم نقعها في الماء لمدة 15 دقيقة، مع فرز الثمار واستبعاد التالف منها، وإزالة القمع الأخضر، وبعد ذلك يمكن حفظها كاملة أو تقطيعها حسب الرغبة، ووضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد تفريغها من الهواء، قبل تخزينها في الفريزر لاستخدامها لاحقًا في العصائر أو الحلويات.



وأكد أبو صدام في ختام تصريحاته أن التخزين الذكي للسلع المتوفرة حاليًا يساعد الأسر على مواجهة تقلبات الأسعار، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من وفرة المعروض خلال هذه الفترة، مع ترشيد الاستهلاك، خاصة للطماطم، لضمان تحقيق التوازن في ميزانية الأسرة.