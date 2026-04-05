السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق والتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق محدود نشب بقاعة افراح بمدينة الزقازيق بطريق الاحرار وتم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بإحدي القاعات بمدينة الزقازيق بطريق الاحرار دائرة مركز ومدينة الزقازيق.

تم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.