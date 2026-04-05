تسليم 1522 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تسليم (١٥٢٢) بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يُسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تم توزيع ١٥٢٢ بطاقة خدمات متكاملة دفعة ٣١ على جميع الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر مارس وذلك للأشخاص المستحقين عقب توقيع الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة أتاحت خدمة الإستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg او الخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ او الإدارات الإجتماعية التابعة للمديرية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الإجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.