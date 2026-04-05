سمح بالجلوس بالصندوق الخلفي.. القبض على سائق سيارة ربع نقل في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس بالصندوق الخلفى للسيارة بالشرقية ، بالرغم من سوء الأحوال الجوية مما يعرض حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة").. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، حال قيامه بنقل عمال إلى إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .






