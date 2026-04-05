نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بمستشفى منيا القمح المركزي بقيادة الدكتور إسلام شفيق مدرس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة الزقازيق، ومشاركة الدكتور إسلام خلف أخصائي العظام، والدكتور عبدالرحمن شلبي رئيس قسم التخدير بالمستشفى، وهيئة التمريض نجح في إجراء أول جراحة متقدمة وذات مهارة لتثبيت كسر بالعمود الفقري لشاب في العقد الثالث من العمر تعرض لحادث سير مما أسفر عن إصابته بكسر بالفقرة القطنية الثالثة مع ضغط على الحبل الشوكي وجذور الأعصاب.

واضاف أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفيات المركزية بالمحافظة تحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذه الجراحة تعد الأولى من نوعها داخل مستشفى منيا القمح المركزي في مجال جراحات كسور العمود الفقري وتمثل إضافة نوعية للخدمات الجراحية المقدمة بالمستشفى، مشيداً بأداء الجهاز الإشرافي والفرق الطبية للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية إلى أن مستشفى منيا القمح المركزي استقبلت الشاب بحالة صحية سيئة حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه فور وصوله، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي أظهرت وجود كسر بالفقرة القطنية الثالثة مصحوب بضغط على الحبل الشوكي وجذور الأعصاب، وعلى الفور تم إجراء العملية الجراحية المتقدمة للمرة الأولى لتثبيت الفقرات باستخدام القضبان والمسامير، مع توسيع القناة العصبية ورفع الضغط عن الحبل الشوكي وجذور الأعصاب، للحفاظ على الوظائف الحركية والعصبية، لافتاً أن المريض حالته مستقرة بفضل الله، مع تحسن ملحوظ في القدرة على الحركة، ويخضع حالياً للمتابعة الطبية تحت إشراف أطباء المستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور أحمد صبري مدير المستشفى، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة والمشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.