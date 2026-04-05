وحدة القسطرة القلبية بالزقازيق العام : 90 تدخلا طبيا خلال الشهر الماضي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واصلت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام تحقيق مؤشرات أداء مرتفعة خلال شهر مارس مدعومة بجاهزية عالية وسرعة استجابة على مدار 24 ساعة ما أسهم في التعامل الفوري مع الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى شهدت تنفيذ 90 إجراء تداخليا خلال شهر مارس شملت 84 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية من بينها 51 حالة طارئة جرى التعامل معها بشكل عاجل وسريع بالإضافة إلي 39 حالة ضمن قوائم الانتظار، في خطوة تعكس نجاح خطة وزارة الصحة في تسريع وتيرة تقديم الخدمة الطبية وإنهاء قوائم الانتظار.

واضاف أن الوحدة شهدت تركيب 3 منظمات مؤقتة للقلب و3 منظمات دائمة، ضمن منظومة علاجية متكاملة تستهدف إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص التعافي خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا ودقيقا.

جاء ذلك بقيادة والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على قسم القلب، والدكتور السيد فرج المشرف الفني على وحدة القسطرة والدكتور حسام عطية استشاري القلب والقسطرة ومدير الوحدة، وبمشاركة الدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور أحمد رأفت استشاري القلب والقسطرة، إلى جانب فرق التمريض والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة وبمتابعة الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام المستشفى والدكتور ياسر أمين رئيس القسم.