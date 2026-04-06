هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي

من أكثر ما يتساءل عنه المسلمون هو المسح على الجورب فهو من أكثر الأحكام الفقهية التي تشغل بال كثير من المسلمين، خاصة مع تكرار الصلوات الخمس يوميا، والحاجة إلى التيسير في الطهارة، ويتساءل البعض هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم؟ وما هي شروط المسح ومدته؟ وفي السطور التالية نتعرف على حكم المسح على الجوارب، و مدة المسح للمقيم والمسافر، وشروط صحته.

هل يجوز المسح على الجورب من أول النهار حتى انتهاء اليوم في الصلوات الخمس؟

وفي السياق قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسح على الجورب جائز والمدة المسموح بها للمسح هي 24 ساعة للمقيم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن المسح على الجورب يجب أن تتوافر فيه الشروط الشرعية وهي أن يكون الشراب سميكًا، ويغطي كامل موضع الفرض في القدمين، وأن يُرتدى بعد تمام الطهارة.

ما هي مدة المسح على الجورب ؟

وعن مدة المسح على الجورب، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسح على الجورب أكثر من مرة فى اليوم جائز.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتوى سابقة له، أن المسح على الجورب جائز، لافتًا إلى أهمية طهارة الشراب وأن يكون ساترا للرجلين، بجانب ارتدائه بعد الطهارة.

وأكد أمين الفتوى، أن مدة المسح على الجورب لا تتعدى اليوم الواحد، بالنسبة للمقيم، على خلاف المسافر مدتها ثلاثة أيام.

شروط المسح على الجورب

وكانت دار الإفتاء ذكرت أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.

وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.

المسح على الخفين

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما، مضيفا: أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:

- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.

- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.

- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.

- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.

- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.

ونبه على أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.

المسح على الجورب القصير

وتابع: إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

كيفية المسح على الجورب

وواصل: إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.