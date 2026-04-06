نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي

أحمد سعيد

من أكثر ما يتساءل عنه المسلمون هو المسح على الجورب فهو من أكثر الأحكام الفقهية التي تشغل بال كثير من المسلمين، خاصة مع تكرار الصلوات الخمس يوميا، والحاجة إلى التيسير في الطهارة، ويتساءل البعض هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم؟ وما هي شروط المسح ومدته؟ وفي السطور التالية نتعرف على حكم المسح على الجوارب، و مدة المسح للمقيم والمسافر، وشروط صحته.

هل يجوز المسح على الجورب من أول النهار حتى انتهاء اليوم في الصلوات الخمس؟

وفي السياق قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسح على الجورب جائز والمدة المسموح بها للمسح هي 24 ساعة للمقيم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن المسح على الجورب يجب أن تتوافر فيه الشروط الشرعية وهي أن يكون الشراب سميكًا، ويغطي كامل موضع الفرض في القدمين، وأن يُرتدى بعد تمام الطهارة.

ما هي مدة المسح على الجورب ؟

وعن مدة المسح على الجورب، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسح على الجورب أكثر من مرة فى اليوم جائز.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتوى سابقة له، أن المسح على الجورب جائز، لافتًا إلى أهمية طهارة الشراب وأن يكون ساترا للرجلين، بجانب ارتدائه بعد الطهارة.

وأكد أمين الفتوى، أن مدة المسح على الجورب لا تتعدى اليوم الواحد، بالنسبة للمقيم، على خلاف المسافر مدتها ثلاثة أيام.

شروط المسح على الجورب

وكانت دار الإفتاء ذكرت أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.

وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.

المسح على الخفين

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما، مضيفا: أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:

- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.

- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.

- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.

- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.

- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.

ونبه على أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.

المسح على الجورب القصير

وتابع: إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

كيفية المسح على الجورب

وواصل: إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

هئية سلامة الغذاء تقود مصر نحو «خالية من الدهون المتحولة»

جرام الذهب المحلي يقل عن العالمي 55 جنيهًا رغم صعود الأوقية

البنك المركزي والأعلى لتنظيم الإعلام يوقع برتوكولا لتنظيم المحتوى الرقمي

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

