قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض

رشا عوني

يعاني الكثير من أزمة القولون العصبي الذي تزداد ألامه مع التوتر والضيق وتناول أطعمة تسبب تهييج المعدة والقولون، حيث يعتمد علاج القولون العصبي بشكل أساسي على نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة التي تسبب لك تهيجاً بالقولون، وفي السطور التالية نستعرض لكم أعراض القولون العصبي وطريقة تشخيصه وطرق علاجه.

ما هي متلازمة القولون العصبى؟


القولون العصبي هو مزيج من شعور بعدم الراحة في البطن أو الألم مع إمساك أو إسهال أو كلاهما بالتناوب، وعلى هذا الأساس يصنف المصابون إلى أربعة أنواع، النوع الأول يعانى من متلازمة القولون العصبى مع الإمساك فقط، بينما يعانى النوع الثانى من متلازمة القولون العصبى مع إسهال فقط، فى حين أن النوع الثالث يعانى من متلازمة القولون العصبى مع نوبات متبادلة من الإمساك والإسهال، أما النوع الأخير فالمصابين به لا يمكن تصنيفهم بسهولة تحت أى من الأنواع السابق ذكرها، وصحيح أن متلازمة القولون العصبى ليست مرض خطير غير أنها مشكلة مزمنة تملى على المريض اتباع بعض العادات لتخفيف حدة الأعراض

 

 

أعراض القولون العصبي

-آلام مزمنة في البطن.
-إسهال مزمن.
-إمساك مزمن.
-إسهال وإمساك بالتناوب.
-زيادة الغازات.
-الانتفاخ في البطن.

أعراض خطيرة للقولون العصبي
 

-فقدان الوزن.
-نزيف من المستقيم.
-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
-ألم مستمر في البطن لا يخف إلا مع التبرز، أو إخراج الريح.
-القيء غير معروف السبب.
-صعوبة في البلع.


الفئات المعرضة للقولون العصبي


 أهم الفئات المعرضة للإصابة بالقولون العصبي:

-الأفراد الأقل من 50 عامًا.
-الإناث أكثر عرضة من الرجال، خاصةً عند التعرض للعلاج بالإستروجين في فترة انقطاع الطمث.
-وجود تاريخ عائلي مرضي.
-مرضى الاكتئاب والقلق.

علاج القولون العصبي

إليك بعض النصائح التي تساعدك في تهدئة القولون العصبي بعيداً عن تناول الأدوية.. 


-تجنب الأطعمة التي تزيد من الأعراض.
-التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية.
-تناول الكثير من السوائل.
-ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
-الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا.
-محاولة تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.
-تجنب أطعمة الغلوتين في بعض الأحيان.
-استشارة أخصائي تغذية من شأنه أن يُساعدك في وضع برنامج غذائي مناسب وملائم لحالتك الصحية.

هل يمكن علاج القولون العصبي بالأعشاب؟


لا يُمكن علاج القولون العصبي بالأعشاب، ولكن يُمكن التخفيف من أعراضه عن طريق شرب شاي الأعشاب الآتية:

شاي النعنع.
شاي اليانسون.
شاي الشمر.
شاي البابونج.
شاي الكركم.

أطعمة ممنوعة لمرضى القولون العصبي

هناك مجموعة من الأطعمة معروفة بأنها تسبب تهيج القولون العصبي ويُنصح بالابتعاد عنها، مثل:

  • الأطعمة المقلية والدهنية.
  • البقوليات (كالعدس والفول والحمص) إذا سببت غازات شديدة.
  • البصل والثوم بكميات كبيرة.
  • منتجات الألبان كاملة الدسم خاصة مع حساسية اللاكتوز.
  • المشروبات الغازية والمنبهات بكمية كبيرة.

أعشاب للقولون

يمكن إدخال بعض الأعشاب ضمن جدول غذائي لمرضى القولون العصبي، مثل:

  • النعناع: يقلل من تقلصات القولون.
  • الشمر: يخفف الغازات والانتفاخ.
  • اليانسون: يساعد على تهدئة المعدة.
  • الكركم: مضاد للالتهاب ويحسن الهضم.

كشف القولون العصبي وتشخيصه

لا توجد فحوصات محددة يمكن بها تشخيص متلازمة القولون العصبى، ولكن يعتمد الطبيب المختص على الأعراض ومدى تطابقها مع تعريف متلازمة القولون العصبي، ويستند تشخيص متلازمة القولون العصبي على مدة الأعراض والتى لا ينبغى أن تقل عن ستة أشهر وتكرارها خلال فترة زمنية محددة وهى ثلاث مرات على الأقل في الشهر، وقد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات لاستبعاد بعض الأمراض المتشابهة فى الأعراض، هذا إلى جانب بعض الاختبارات لتأكيد التشخيص مثل الأشعة أو المنظار وتحاليل الدم والبراز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

