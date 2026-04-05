مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-4-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأحد 5 أبريل 2026 يومًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف البطولات، حيث تتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات المرتقبة، أبرزها لقاء إنتر ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي، إلى جانب قمة مصرية تجمع بين المصري البورسعيدي والزمالك.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق منافسات البطولة بمواجهة قوية بين وست هام وليدز يونايتد في تمام الساعة 5:30 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري المصري الممتاز

يشهد اليوم ثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي البنك الأهلي مع حرس الحدود في الخامسة مساءً، بينما يواجه الإسماعيلي فريق طلائع الجيش في الثامنة مساءً. وتختتم المباريات بالقمة المنتظرة بين المصري والزمالك.

الدوري الإسباني

تقام عدة مباريات أبرزها مواجهة خيتافي أمام أتلتيك بيلباو، ثم لقاء فالنسيا وسيلتا فيجو. كما يلتقي إشبيلية مع ريال أوفييدو، ويواجه ألافيس فريق أوساسونا.

الدوري السعودي

تشهد الملاعب السعودية مواجهات مثل لقاء الأخدود مع الفتح، إضافة إلى مباراة الرياض ضد الشباب، ومواجهة الاتفاق والقادسية.

الدوري الإيطالي

إلى جانب القمة المنتظرة، يلعب كريمونيزي أمام بولونيا، بينما يلتقي تورينو مع بيسا.

الدوري الفرنسي

تقام عدة مباريات، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان أمام لوريان، إلى جانب لقاء موناكو ومارسيليا.

الدوري الألماني والإماراتي

في ألمانيا، يواجه آينتراخت فرانكفورت فريق كولن. أما في الإمارات، فيبرز لقاء العين ضد عجمان، بالإضافة إلى مواجهات قوية أخرى ضمن الجولة