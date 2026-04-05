ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

كشفت أمل مصطفى محمود تفاصيل علاقة والدها، الدكتور مصطفى محمود، بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، مؤكدة أنه كان عاشقًا لآلة العود قبل التحاقه بكلية الطب، حيث درس في معهد الموسيقى العربية وتعلّم العزف.

وأضافت أمل مصطفى محمود، خلال مداخلة هاتفية ببخرنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن والدها كان يستمع باستمرار إلى ألحان عبد الوهاب، وطلب الأخير مقابلته بعد أن لفت انتباهه شغفه بالموسيقى، ليكتشف مدى حبه للعود ودراسته الأكاديمية له.



وأشارت إلى أن والدها كان على علاقة وثيقة بكل من عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، لافتة إلى أن شقيقة “السندريلا” كانت تقيم معهم في نفس العقار، وكانت سعاد حسني تحرص على الجلوس مع والدها بشكل دائم.



وكشفت أمل حقيقة ارتباط والدها بالجن، موضحة أن هذه هي شائعة نشرتها صديقة له حيث جاءت إلى منزلنا طلبت لقاء والدى، وقلت لها إنه مريض ويرفض أن يراه أحد فى هذه الفترة، وأصرت أن تدخل، فذهبت لأبى أستأذنه، وجدته فى حالة يرثى لها ولم أستطع أن أقل له شيئا ورجعت لها أبلغتها صعوبة لقائه، فنزلت من المنزل غاضبة تتمتم بكلمات يظهر منها التذمر والضيق.



واختتمت أمل مصطفى محمود تصريحاتها بالتأكيد على أن والدها نشأ على الفكر الفلسفي، وكان بسيطًا في حياته اليومية، إذ اعتاد تناول العيش والجبن ولم يكن يفضل اللحوم، وكان دائم الشكوى من المعدة، والأكل كان يسبب له مشاكل ومعاناة حتى ظل سنوات قبل مرضه ويتناول الخبز والجبن والأسماك وتم استئصال جزء من الجهاز الهضمي.