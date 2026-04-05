قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود
مصطفى محمود
تقى الجيزاوي

قالت أمل ابنة الدكتور الراحل مصطفى محمود إن ما يشغلها في تقديم السيرة الذاتية لوالدها ضمن مسلسل «رحلتي من الشك إلى اليقين» هو التركيز على الجانب العلمي في شخصيته، مؤكدة أنه كان عاشقًا للعلم منذ طفولته، إلى جانب اهتمامه بالفن وحبه للخير طوال حياته، مشيرة إلى أنه مثّل قدوة لعدد كبير من الشباب عبر الأجيال.

وأضافت أمل مصطفى محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أن أكثر ما يثير مخاوفها بشأن المسلسل المقرر عرضه في 2027 هو التركيز على مراحل أو نقاط بعينها في حياة والدها بعيدًا عن شخصيته المتكاملة، مثل مرحلة الشك، مؤكدة أن هذا القلق لا يخصها وحدها، بل يشاركه فيه العديد من محبيه.


وأوضحت أن بعض المقربين والمعجبين بوالدها حذروها من تناول هذه الجوانب بشكل قد يؤثر على صورته أمام الجمهور، خاصة أنهم من أكثر الحريصين على تقديمه بالشكل اللائق.

وكشفت أمل أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل لم تبدأ فعليًا حتى الآن، مشيرة إلى أن ما تم هو فقط أخذ رأيها في بعض التفاصيل المتعلقة بوالدها، إلى جانب لقاء جمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكري، إلا أن الحديث لم يتطرق إلى الخطوط العريضة للعمل، واقتصر على مرحلة الطفولة.

واختتمت أمل مصطفى محمود حديثها بالتأكيد على أن والدها، رغم كونه عالمًا وطبيبًا ومفكرًا كبيرًا، كان يتمتع بقدر كبير من التواضع، وكان أبًا ديمقراطيًا يتعامل معهم ببساطة، ويحرص على إسعادهم وإحضار الهدايا ويلعب مع أحفاده، كما كان محبًا للخير ويجلس مع الجميع دون تكلف.

مصطفى محمود مسلسل «رحلتي من الشك إلى اليقين» برنامج «تفاصيل» نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد