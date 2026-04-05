ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

قالت أمل ابنة الدكتور الراحل مصطفى محمود إنه من حقها فسخ التعاقد مع أي جهة منتجة في حال مرور خمس سنوات من عدم تنفيذ العقد معها دون تقديم السيرة الذاتية لوالدها الراحل، موضحة أن العقد انتهى منذ 15 عامًا، وأرسلت إنذارًا للشركة المنتجة لمسلسل «رحلتي من الشك إلى اليقين»، وانتهى العقد تمامًا بعلم المنتج، إلى أن أتت المنتجة مها سليم لتنفيذ المسلسل.



وتابعت أمل مصطفى محمود حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية «صدى البلد 2»، قائلة إنها تتمنى الإشراف على المسلسل، ولكن الأمر متروك في النهاية للشركة المنتجة والتأليف والإخراج، وتدخلها محدود بمجرد إبداء رأيها فقط، مردفة أن صُنّاع المسلسل يأخذون منها كافة التفاصيل عن والدها، كونها الابنة الأقرب له، فيما شقيقها سافر خارج البلاد.



وأوضحت أمل مصطفى محمود أنها لن تمانع في استعانة الجهة المنتجة بملابس والدها، مثل النظارة أو بدلاته المتعارف عليها، فهي تترك اختيار الفنان الذي سيجسد شخصية والدها للجمهور وللشركة المنتجة التي ترى الشخص المناسب لتقديمه.



وأشارت أمل مصطفى محمود إلى أنها تتمنى تقديم الإيجابيات عن والدها، وأن يكون الفنان متمكنًا من موهبته وأدواته، لافتة إلى أن الفنان خالد النبوي قام بتقليد والدها من حيث الشكل، فهو قريب للغاية من ملامحه.



واختتمت أمل مصطفى محمود بأن التشابه ليس هو العامل الأساسي في تقديم شخصية والدها الراحل، ولكن يجب عند تقديم أي شخصية أن تكون الموهبة هي رقم واحد، ووقتها يمكن تغيير الملامح لكي يصبح قريباً منه.