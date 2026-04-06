الحوثيون: قصفنا مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله أهدافا حيوية في إيلات

أعلن الحوثيون، قصف أهداف حيوية في إيلات بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله،حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل قائد العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني أصغر باقري .

وذكر الجيش، في منشور على منصة إكس، أنه تم قتل قائد وحدة العمليات الخاصة في "فيلق القدس" الإيراني اصغر باقري، الذي "قاد في السنوات الأخيرة العديد من الهجمات ضد إسرائيل وفي أنحاء العالم".

وأوضح المنشور أن باقري "أشرف شخصيا على عمليات استهدفت جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود السورية الإسرائيلية ".