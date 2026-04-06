مواجهة ساخنة.. الحرس الثوري يحرق سفينة إسرائيلية ويسقط مسيرة أمريكية

استطاعت الدفاعات الجوية الإيرانية أن تسقط مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في سماء أصفهان وسط البلاد.

وقامت بحرية الحرس الثوري باستهداف عبر صاروخ كروز سفينة شحن تابعة لإسرائيل والحريق اندلع فيها.

وقبل يومين أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 أمريكية في سماء أصفهان وطائرة هيرمس إسرائيلية في سماء بوشهر بنيران دفاعات إيران الجوية.

وقال الحرس الثوري في بيان: مدافعو سماء إيران وفي معركة جوية تاريخية اسقطوا مقاتلة حربية و5 محلقات جوية أخرى في يومٍ أسود ومُر على القوات الجوية الأمريكية والكيان الصهيوني.

إيران تسقط طائرات أمريكية وإسرائيلية

وتابع البيان: أسقط ودمّر مجاهدو الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية في حرس الثورة صاروخين كروز في سماء خمين وزنجان وطائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 في سماء أصفهان وطائرة هيرمس الإسرائيلية المسيّرة في سماء بوشهر بنيران دفاعات حرس الثورة المتطورة.

وأضاف: أسقطت دفاعات القوة الجوفضائية في حرس الثورة مقاتلة مأهولة متطورة للعدو في مركز إيران، وباستمرار الابتكارات والتدابير الدقيقة لشجعان الدفاعات الجوية في إيران تصبح سماء إيران غير أمنة لطائرات العدو المتجاوزة.