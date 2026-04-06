جامعة الدول تناقش مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (قطاع الشؤون السياسية الدولية – إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح)، الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على مدار يومين، وذلك برئاسة مملكة البحرين بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية (165) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع التاسع لبرنامج عمل الأمم المتحدة، المزمع انعقاده بنيويورك خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2026، حيث ستتم مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر وإعداد كلمة باسم المجموعة العربية لتعكس التطورات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأسلحة.

كما سيناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول الأعضاء، والذي يتم بالتعاون مع شركاء التنفيذ: الإنتربول، منظمة الجمارك العالمية، وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، وتبلغ ميزانية المشروع خلال مراحله الثلاث (2019–2027) نحو 13 مليون يورو.