وزير الاستثمار: مصر والمغرب تسرعان خطوات إزالة معوقات التجارة وتعزيز انسياب السلع

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات مع رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر توازنًا واستدامة بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

جاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير العلاقات التجارية وآليات تعزيز حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن مصر والمغرب تجمعهما علاقات أخوية راسخة، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتطوير السياسات التجارية المنظمة للتبادل بين البلدين وفق نهج متوازن يحقق مصالح الجانبين. وأوضح أن الجانبين اتفقا على إجراء تحليل دقيق لهيكل الصادرات والواردات لتحديد الفجوات التجارية وبناء سياسات تستهدف زيادة نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى أسواق الطرف الآخر، إلى جانب وضع مسارات سريعة لتيسير الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات التجارية.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين، بما يسهم في إزالة المعوقات التي قد تحد من انسياب حركة السلع، خاصة ما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يقلل زمن الإفراج ويخفض تكلفة التداول ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد بين مصر والمغرب.

من جانبه، أكد رياض مزور أن مصر دولة شقيقة وشريك مهم للمغرب، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة. كما أبدى ترحيبه بتكثيف التشاور والتنسيق بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين لتيسير الإجراءات وتحسين موازين التجارة بما يحقق المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة العمل المشترك ووضع آليات تنفيذية واضحة لدفع العلاقات التجارية إلى آفاق أوسع، بما يدعم نمو التجارة البينية ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب.