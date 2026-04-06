منافسة شرسة بين بيراميدز والأهلي على ضم موهبه طلائع الجيش

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية للتعاقد مع ظهير أيمن فريق طلائع الجيش، اللاعب خالد عوض، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر قريبة من المفاوضات أن إدارة بيراميدز بدأت تحركات رسمية للتواصل مع مسؤولي طلائع الجيش من أجل معرفة طلباتهم المالية، تمهيدًا لتقديم عرض مناسب لحسم الصفقة في أقرب وقت، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز الظهير الأيمن بعناصر مميزة.

في المقابل، لم يكن بيراميدز وحده في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث دخل النادي الأهلي في مفاوضات موازية مع اللاعب وإدارة طلائع الجيش، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل متابعة اللاعب منذ فترة وإعجاب لجنة الكرة بإمكانياته الفنية والبدنية.