القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدداً من اللجان التجنيدية والقضائية إلى محافظة مطروح لإنهاء المواقف التجنيدية للمستحقين وكذلك أبناء الوطن من ذوى الهمم.

كما تم دفع عدد من اللجان التجنيدية على مدار عدة أيام مدعمه بقافلة طبية بكافة التخصصات الطبية لتقديم الخدمات التجنيدية والطبية المختلفة لأبناء مدينتي حلايب وشلاتين بالإضافة إلى توزيع عدد من الحصص الغذائية بالمجان عليهم.

وتضمنت الإجراءات تنفيذ الكشف الطبى وتسليم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان لمستحقيها فى أماكن إقامتهم لتخفيف عبء التنقل عليهم وعلى أسرهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمد والمشايخ بتلك المناطق الحدودية.

من جانبهم أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى قطعت بلجانها التجنيدية الآف الكيلو مترات لتقديم التيسيرات وإنهاء الإجراءات التجنيدية الخاصة بهم، فضلاً عن جهودها المستمرة لتوفير الدعم الكامل لهم والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهلهم فى كافة المناسبات.

يأتي ذلك استمرارا لدور القوات المسلحة فى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لأبناء المناطق الحدودية.