بعد واقعة هيفاء وهبي.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التصوير دون إذن

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة؛ بالتقاط أو نقل صورة، أو تسجيل “دون إذن”، وذلك بعد واقعة “حجز مُحاكمة طبيب تغذية شهير اتهمته الفنانة هيفاء وهبي باستغلال مقطع فيديو سجلته داخل عيادته دون إذنها” لجلسة 18 مايو المقبل.

القانون واضح.. الحبس والغرامة لمن ينتهك الخصوصية

ينص قانون العقوبات في المادة (309 مكرر) على أن: “كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو نقل صورة أو تسجيل دون إذن يُعاقب بالحبس”.

وتضيف المادة (309 مكرر أ) أن: "من نشر أو تداول تلك الصور أو المقاطع دون موافقة أصحابها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه”.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مادته (25) على أن: "كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت أو نشر صورًا أو فيديوهات دون رضا صاحبها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه”.

تفاصيل واقعة الفنانة هيفاء وهبي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة طبيب تغذية شهير اتهمته الفنانة هيفاء وهبي باستغلال مقطع فيديو سجلته داخل عيادته دون إذنها لجلسة 18 مايو المقبل.

وقال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد مالك عيادات تغذية شهيرة؛ على خلفية استغلاله صورتها وأداءها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.

وأوضح حافظ أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، ولم تعاود زيارة العيادة بل وقامت بتغير الطبيب لآخر افضل منه، وخلال تواجدها تم تسجيل مقطعين مصورين دعمًا للمركز لمرة واحدة لا غير، وانتهت العلاقة تمامًا بين الطرفين منذ هذا التاريخ دون وجود أي اتفاق يجيز إعادة استخدام أو نشر تلك المواد المصورة لاحقًا.