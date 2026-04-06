برلمان

45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، على المواد المنظمة لإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الواردة في مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:


(الإجازة الاعتيادية)

مادة (٥٦)

يستحق عضو الجهاز إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

١٥ يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢١ يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

٣٠ يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

٤٥ يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

رصيد الإجازات

مادة (٥٧)

يجب على عضو الجهاز أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم العضو بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها ، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضه رئيس الجهاز استحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.

(الإجازات المرضية)

مادة (٥٨)

يستحق عضو الجهاز كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1- ثلاثة أشهر بأجر يعادل (۱۰۰) من الأجر الكامل.

٢- ستة أشهر بأجر يعادل (٧٥) من الأجر الوظيفي.

- ستة أشهر بأجر يعادل (٥٠) من الأجر الوظيفي وعلى أن يكون (٧٥) من الأجر الوظيفي لمن تجاوز سنه الخمسين).

وللعضو الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية التي يحددها الجهاز احتمال شفائه. وللعضو الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة سنوية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.

ويمنح العضو المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العضو في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب العضو في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي | المختص على عودته.

الإجازة الخاصة بأجر كامل

مادة (٥٩)

تمنح إجازات خاصة لعضو الجهاز بأجر كامل في الحالات الآتية:

1- أداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس للأعضاء المسيحيين، لمدة شهر، ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

في حالة الوضع لمدة أربعة أشهر في المرة الواحدة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من العضو وتقرير من المجلس الطبي المختص.

المخالط المريض بمرض معدي، ويرى المجلس الطبي المختص منعه من مزاولة

أعمال وظيفته لمدة تحددها تلك الجهة.


الإجازة الخاصة بدون أجر

مادة (٦٠)

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر الأعضاء الجهاز على الوجه الآتي:

1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز أن يستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

٢- يجوز منح العضو إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها العضو ويقدرها | رئيس الجهاز ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز في البندين السابقين ترقية العضو إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد.

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر | بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تستحق عضوة الجهاز إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها. واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩ ، يتحمل الجهاز اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى عضوة الجهاز.

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل العطلات الأسبوعية

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ نادر عبد الحليم لتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الطاقة الذرية

هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم

هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد