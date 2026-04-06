باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد موافقة الشيوخ .. هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار؟

أميرة خلف

بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، يتساءل العديد من المواطنين عن مدى قدرة هذا التشريع على خفض الأسعار وضبط السوق.


ويستهدف القانون حماية السوق من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تكافؤ الفرص ، ويعزز الكفاءة الاقتصادية، ويضع أسسًا واضحة لجذب الاستثمارات.

في هذا الصدد، أكدت النائبة أماني فاخر ، عضو مجلس الشيوخ ووكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن قانون حماية المنافسة يساهم في حماية السوق من الاحتكار ، كما أنه يرسخ لبيئة تنافسية تمنح كل فاعل اقتصادي فرصة عادلة، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن السوق.

وأوضحت" فاخر " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"  أن قانون حماية المنافسة يمثل أداة فعالة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض الأسعار.

وأكدت أن تطبيق القانون بشكل صارم وفعّال هو العامل الحاسم لتحقيق أهدافه، مؤكدة أن حماية المنافسة من شأنها أن تحفز الابتكار، تعزز كفاءة الإنتاج، وتساهم بشكل مباشر في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، بما يعكس التجارب الدولية الناجحة التي اعتمدت قوانين مماثلة.


جدير بالذكر أن وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

خلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

البنك المركزي والأعلى لتنظيم الإعلام يوقع برتوكولا لتنظيم المحتوى الرقمي

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 أبريل 2026

طرح قطع أراضي لأنشطة استثمارية وخدمية في عدد من المدن الجديدة | تفاصيل

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

