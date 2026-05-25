السلع متوافرة..محافظ الوادي الجديد تتفقد فرع “المصرية ماركت” بالخارجة

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة “المصرية ماركت” بمدينة الخارجة؛ يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات ،

واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابعت المحافظ انتظام المعروض من السلع الاستراتيجية ومعدلات ضخها بالمنافذ، مؤكدةً أهمية الحفاظ على توافر المخزون السلعي بصورة مستقرة، بما يلبّي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز خاصة مع زيادة الإقبال خلال فترة العيد ، كما اطمأنت على طرح اللحوم المخفضة بفرع الشركة، بسعر 350 جنيهًا للكيلو، إلى جانب توفير اللحوم الهندية المجمدة بسعر 260 جنيهًا للكيلو، بما يسهم في توفير بدائل مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجّهت المحافظ بالتوسع في توفير السلع الأساسية واللحوم عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة بالمراكز والقرى، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وفروع “المصرية ماركت” لضمان وصول السلع للمواطنين خاصة بالمناطق البعيدة والأحياء الأكثر احتياجًا.

كما شددت على سرعة الانتهاء من تخصيص المواقع المقررة بجميع مراكز المحافظة؛ تمهيدًا للتوسع في إنشاء منافذ “كاري أون” الحديثة، في إطار خطة الدولة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتحديث منظومة التجارة الداخلية، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر تجربة تسوق عصرية مستدامة.