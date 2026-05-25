محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية المتنزهات العامة وساحات صلاة العيد

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا المتنزهات العامة والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى بمدينة الخارجة؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والتأكد من توافر كافة الخدمات ومعايير السلامة والأمان اللازمة، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، و محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء ومناطق الألعاب الأطفال، مراجعة إجراءات التأمين والسلامة بكل من أندية التعمير و نقابة المهندسين والأطباء؛ لتوفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين والأسر خلال أيام العيد.

كما تابعت جاهزية ساحة الصلاة بمركز شباب الخارجة مشددةً على التأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والوحدة المحلية للمركز، ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات؛ لتيسير أداء المصلين لشعائر صلاة العيد وتنظيم توافد المواطنين بيسرٍ وأمان.

من ناحية أخرى، حرصت المحافظ على الاستماع إلى مطالب و مقترحات بعض المواطنين و الرياضيين، موجهةً بسرعة بحثها وحلها ودعم المتميزين بالرياضات المختلفة.