قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أكثر الطائرات غموضًا في العالم تعود إلى الواجهة مجددًا.. ماذا سيحدث؟

أحمد أيمن

عادت واحدة من أكثر الطائرات غموضًا في العالم إلى الواجهة مجددًا؛ بعدما كشفت تقارير حديثة عن دخولها مرحلة تشغيلية جديدة قد تعيد تعريف دورها في المستقبل. 

الطائرة الأمريكية السرية NT-43A، المعروفة بالنداء “RAT55”، شاركت مؤخرًا في دعم إطلاق مهمة “أرتميس 2”، في خطوة لافتة تعكس تحولًا في طبيعة استخدامها بعد سنوات طويلة من العمل في الظل.

أكثر الطائرات الأمريكية غموضا

تُعد هذه الطائرة الأمريكية من أكثر النماذج غموضًا ضمن عائلة “بوينج 737”، إذ ارتبط اسمها لعقود ببرامج عسكرية حساسة واختبارات سرية، مع ندرة شديدة في المعلومات الرسمية حول مهامها. 

ووفقًا لمسؤولين في سلاح الجو الأمريكي، فإن الطائرة تمر حاليًا بمرحلة انتقالية تمهيدًا لأدوار جديدة، تبدأ بجمع بيانات خلال إطلاق “أرتميس 2”، على أن تستمر لاحقًا في دعم قدرات تقنية متقدمة ذات أهمية استراتيجية. 

وتتمركز الطائرة عادة في منشأة “تونوباه” العسكرية، وهي موقع معروف بارتباطه ببرامج الطيران السرية؛ ما يعزز من طبيعة المهام الحساسة التي تنفذها بعيدًا عن الأنظار. 

ومن الناحية التقنية، تتميز “NT-43A” بتصميم غير تقليدي، حيث خضعت لتعديلات كبيرة أبرزها مقدمة معدلة وقبة رادارية ضخمة في الجزء الخلفي، إضافة إلى أنظمة رادار متقدمة في مقدمتها ومؤخرتها. 

وتتيح هذه التجهيزات للطائرة قياس البصمة الرادارية للطائرات الأخرى، خاصة الطائرات الشبحية، بهدف تقييم مدى فاعلية تقنيات التخفي المستخدمة فيها. 

كما تضم الطائرة أنظمة استشعار متطورة تشمل تقنيات كهروبصرية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ما يسمح بجمع البيانات من زوايا متعددة، وهو ما يمنحها ميزة كبيرة مقارنة بوسائل الاختبار الأرضية التقليدية. 

5 عقود من الخدمة 

ورغم هذه القدرات المتقدمة، فإن الطائرة تعاني تحديات مرتبطة بعمرها؛ إذ تعود أصولها إلى طراز قديم من “بوينج 737-200”، ما يجعلها تتجاوز 5 عقود من الخدمة. 

ومع خروج النسخ الأصلية من هذا الطراز من الخدمة عالميًا؛ تزداد صعوبة صيانتها وتوفير الدعم اللوجستي لها. 

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن بديل واضح قادر على أداء المهام الدقيقة التي تنفذها هذه الطائرة، وهو ما يفسر استمرار الاعتماد عليها حتى اليوم.

ويرى مراقبون أن مشاركتها في دعم المهام الفضائية؛ قد تمهد لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلًا، سواء في عمليات إطلاق واستعادة المركبات الفضائية أو في تطوير تقنيات عسكرية جديدة. 

كما قد يسهم هذا التحول في كشف مزيد من أسرارها التي بقيت طي الكتمان لعقود طويلة، وربما يمهد الطريق لظهور جيل جديد من الطائرات المتخصصة في هذا المجال.

