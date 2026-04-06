الدفاع الإماراتية : اعتراض و تدمير 12 صاروخاً باليستياً و19 طائرةً مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم /الاثنين/ مع 12 صاروخاً باليستياً وصاروخين جوالين و19 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران .

وأضافت وزارة الدفاع - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الإماراتية"وام" - أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 519 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2210 طائرات مسيّرة.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات أدت إلى إصابة 4 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 221 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وأشار البيان إلى أنه لم تُسجَّل أي حالات وفيات خلال الساعات الماضية.