رئيس اتصالات النواب: الحكومة تقوم بتجربة"شريحة الطفل" تمهيدا لإطلاقها خلال شهر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يأتي في إطار حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، ووضع ضوابط واضحة لاستخدامهم منصات السوشيال ميديا، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضمان السلامة المجتمعية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات عن قرب تفعيل "شريحة الطفل" خلال شهر، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتهت بالفعل من إعدادها، وتخضع حاليًا لمرحلة التجربة تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة آليات فعالة لمنع تحايل الأطفال على القيود المفروضة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الدخول إلى المواقع المحظورة من خلال شبكات الواي فاي، مؤكدًا أن هناك حلولًا تقنية يتم بحثها لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية.

وشدد بدوي على أن الدولة تتحرك بخطوات جادة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع وضع الأطر التشريعية والتقنية التي تضمن الاستخدام الآمن للإنترنت، لا سيما بالنسبة للأطفال.