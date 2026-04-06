هتتحكم في موبايل ابنك.. تنظيم الاتصالات يطرح شريحة باقة الطفل

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تستعد لإطلاق شريحة محمول مخصصة للأطفال تحت مسمى "باقة الطفل"، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، في إطار جهود حماية النشء من مخاطر الإنترنت والتطبيقات غير المناسبة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشريحة تأتي بالتوازي مع إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، مشيرًا إلى أن البرلمان يعقد جلسات استماع موسعة بمشاركة طلاب وأطفال للاستماع إلى آرائهم قبل إصدار التشريع.

وأضاف أن "باقة الطفل" ليست شريحة جديدة بالكامل، بل خدمة يتم تفعيلها على نفس الشريحة الحالية المسجلة باسم ولي الأمر، من خلال كود خاص يتيحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الأسابيع المقبلة، ما يتيح للأب أو الأم التحكم الكامل في استخدام الطفل للهاتف.

وأشار إلى أن تفعيل الخدمة يتم بسهولة عبر إدخال كود سري على الهاتف، ليصبح الجهاز مؤمنًا ضد الوصول إلى أي تطبيقات أو مواقع قد تمثل خطرًا على الطفل، سواء من حيث المحتوى غير المناسب أو الألعاب الإلكترونية التي قد تؤدي إلى الإدمان.