بـ 10 لاعبين .. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة ثمينة من بتروجت في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي مباراة كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ21، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يقفز كهرباء الإسماعيلية إلى المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة في المجموعة الثانية، وأرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 27 محتلاً المركز الخامس.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشهر البطاقة الحمراء في وجه إسلام عبد النعيم لاعب كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة السابعة.

وجاءت تسديدة من توفيق محمد لاعب بتروجت ابعدها علي الجابري حارس كهرباء الإسماعيلية عن مرماه بشكل رائع في الدقيقة 27.

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - عبد الفتاح شتا - بنجامين روميو - محمد فاروق

خط الوسط: سيرجي أكا - سيف العجوز - إسلام عبد النعيم

الهجوم: علي سليمان - عمر السعيد

وجاء تشكيل بتروجت علي نحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - إسلام عبد الله - محمود شديد

خط الوسط: أدهم حامد - مصطفى الجمل - محمد علي عكاشة

الهجوم: بدر موسى - مصطفى البدري - سيكو سونكو.



