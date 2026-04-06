سعر الدولار اليوم في مصر 6 أبريل 2026 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات، في ظلّ متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك، خاصةً مع أهمية العملة الأمريكية في تحديد اتجاهات الأسعار والتجارة والاستيراد داخل السوق المحلي.

ويُعد سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، حيث يعكس مستوى الطلب على النقد الأجنبي ومدى توازن السوق، وهو ما يفسر حالة الترقب التي تسود بين المتعاملين في القطاع المصرفي، سواء من الأفراد أو الشركات.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم مستوى 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه خلال آخر تحديثات التداول، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة السعر داخل أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.37 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، ليعكس متوسط الأسعار الرسمية المتداولة في السوق، والتي تستند إليها العديد من البنوك في تحديد أسعارها اليومية.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي الدولي

استقر سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي الدولي عند 54.39 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تقارب ملحوظ في الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصري، مع اختلافات طفيفة تعود إلى سياسات العرض والطلب داخل كل بنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، ليواصل التحرك في نطاق محدود يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، حيث سجل 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من أبرز البنوك التي تقدم أسعارًا مرتفعة نسبيًا في تداول العملة الأمريكية.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، متوافقًا مع مستويات الأسعار السائدة في عدد كبير من البنوك، ما يعكس حالة من التوازن في السوق.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، ليستمر في نفس النطاق السعري الذي تشهده البنوك الكبرى، دون تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، وهو من الأسعار التي تعكس استقرار التداول داخل البنوك الخاصة.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستويات البنك الأهلي، في ظل التنسيق بين البنوك الحكومية الكبرى.

تحليل اتجاهات سعر الدولار اليوم في مصر

تشير البيانات الآتية إلى أن سعر الدولار يتحرك في نطاق ضيق داخل معظم البنوك المصرية، مع فروق محدودة لا تتجاوز قروشًا قليلة بين أعلى وأقل سعر، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق خلال تعاملات اليوم.

ويُرجع هذا الاستقرار إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استقرار السياسات النقدية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في البنوك المختلفة.

كما أن استمرار تقارب الأسعار بين البنوك يعزز من حالة الشفافية في السوق، ويحد من المضاربات، حيث يجد العملاء أسعارًا متقاربة في معظم المؤسسات المصرفية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

في ظل المعطيات الحالية، يتوقع مراقبون استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار على المدى القصير، مع إمكانية حدوث تحركات طفيفة وفقًا لمستجدات السوق المحلية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الأجنبية وحركة الاستيراد والتصدير.

ويظل العامل الأهم في تحديد اتجاه الدولار هو حجم المعروض من العملة الأجنبية مقابل الطلب المحلي، إلى جانب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق.