ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
سعر الدولار اليوم في مصر 6 أبريل 2026 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات، في ظلّ متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك، خاصةً مع أهمية العملة الأمريكية في تحديد اتجاهات الأسعار والتجارة والاستيراد داخل السوق المحلي.

ويُعد سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، حيث يعكس مستوى الطلب على النقد الأجنبي ومدى توازن السوق، وهو ما يفسر حالة الترقب التي تسود بين المتعاملين في القطاع المصرفي، سواء من الأفراد أو الشركات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم مستوى 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه خلال آخر تحديثات التداول، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة السعر داخل أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.37 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، ليعكس متوسط الأسعار الرسمية المتداولة في السوق، والتي تستند إليها العديد من البنوك في تحديد أسعارها اليومية.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي الدولي

استقر سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي الدولي عند 54.39 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تقارب ملحوظ في الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصري، مع اختلافات طفيفة تعود إلى سياسات العرض والطلب داخل كل بنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، ليواصل التحرك في نطاق محدود يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، حيث سجل 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من أبرز البنوك التي تقدم أسعارًا مرتفعة نسبيًا في تداول العملة الأمريكية.

الدولار يصعد كملاذ آمن مع تصاعد حرب إيران

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، متوافقًا مع مستويات الأسعار السائدة في عدد كبير من البنوك، ما يعكس حالة من التوازن في السوق.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، ليستمر في نفس النطاق السعري الذي تشهده البنوك الكبرى، دون تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، وهو من الأسعار التي تعكس استقرار التداول داخل البنوك الخاصة.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستويات البنك الأهلي، في ظل التنسيق بين البنوك الحكومية الكبرى.

تحليل اتجاهات سعر الدولار اليوم في مصر

تشير البيانات الآتية إلى أن سعر الدولار يتحرك في نطاق ضيق داخل معظم البنوك المصرية، مع فروق محدودة لا تتجاوز قروشًا قليلة بين أعلى وأقل سعر، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق خلال تعاملات اليوم.

ويُرجع هذا الاستقرار إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استقرار السياسات النقدية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في البنوك المختلفة.

كما أن استمرار تقارب الأسعار بين البنوك يعزز من حالة الشفافية في السوق، ويحد من المضاربات، حيث يجد العملاء أسعارًا متقاربة في معظم المؤسسات المصرفية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

في ظل المعطيات الحالية، يتوقع مراقبون استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار على المدى القصير، مع إمكانية حدوث تحركات طفيفة وفقًا لمستجدات السوق المحلية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الأجنبية وحركة الاستيراد والتصدير.

ويظل العامل الأهم في تحديد اتجاه الدولار هو حجم المعروض من العملة الأجنبية مقابل الطلب المحلي، إلى جانب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

الفنان يوسف الشريف

يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد