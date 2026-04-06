تراجع سعر الدولار لأول مرة منذ أيام.. بكم الآن في البنوك؟

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا طفيفًا خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، حيث انخفض بنحو 3 قروش في عدد من البنوك ، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف واستمرار متابعة المتعاملين لحركة العملات الأجنبية.

ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، مع استمرار السياسات النقدية التي تستهدف ضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار المالي.



سعر الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري:

54.39 جنيه للشراء – 54.49 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر:

54.39 جنيه للشراء – 54.49 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي CIB:

54.39 جنيه للشراء – 54.49 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

54.39 جنيه للشراء – 54.49 جنيه للبيع

بنك البركة:

54.35 جنيه للشراء – 54.45 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

54.52 جنيه للشراء – 54.62 جنيه للبيع

وتشير هذه الأسعار إلى حالة شبه استقرار في معظم البنوك، مع فروق طفيفة لا تتجاوز بضع قروش بين بنك وآخر.



تحركات محدودة في سوق الصرف

يعكس التراجع الطفيف في سعر الدولار حالة من الهدوء النسبي داخل سوق العملات الأجنبية، مع استمرار التوازن بين التدفقات الدولارية من الخارج والطلب على العملة الأمريكية.

هذه التحركات المحدودة تعكس استقرارًا نسبيًا في السياسة النقدية، إضافة إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت نحو 85 مليون دولار.

ويعد هذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتوفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات خلال يناير 2026 نموًا بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، وهو ما يعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.



ماذا تعني هذه التطورات؟

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تراجع الدولار الطفيف بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن التحويلات الخارجية يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

كما تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد يشهد تحسنًا تدريجيًا في مصادر العملة الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، رغم استمرار بعض الضغوط العالمية.

وهناك توقعات بأن يستمر الدولار في التحرك ضمن نطاقات محدودة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تقلبات طفيفة مرتبطة بالتغيرات العالمية في أسعار الفائدة وحركة التجارة الدولية.