قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر الدولار الآن بعد الارتفاع الجديد

رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الأحد ، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري الذي تجاوز 54 جنيهاً، نتيجة الاحداث الجيوسياسية الأخيرة.

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية ، آخرَ تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك الخاصة والحكومية العاملة بمصر..

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأحد – الحياة إيكونوميست

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري بآخر التحديثات 54.30 جنيه للشراء، مقابل 54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري بآخر التحديثات 54.41 جنيه للشراء، مقابل 54.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر بآخر التحديثات 54.39 جنيه للشراء، مقابل 54.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما عن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر، فسجل بآخر التحديثات 54.40 جنيه للشراء، مقابل 54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 5 إبريل 2026، قيمة 54.27 جنيه للشراء، 54.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 5 إبريل 2026، قيمة 54.34 جنيه للشراء، 54.44 جنيه للبيع.

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد | مصراوى

تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025، بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025.

وعلى المستوى الشهري، أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت نموًا بنسبة 21% خلال شهر يناير 2026، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق، حيث سجل 52.750 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. يعكس هذا النمو القوي (من 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025) تحسناً في التدفقات النقدية، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار المباشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد