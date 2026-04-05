سعر الدولار الآن بعد الارتفاع الجديد

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الأحد ، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري الذي تجاوز 54 جنيهاً، نتيجة الاحداث الجيوسياسية الأخيرة.

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية ، آخرَ تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك الخاصة والحكومية العاملة بمصر..

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري بآخر التحديثات 54.30 جنيه للشراء، مقابل 54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري بآخر التحديثات 54.41 جنيه للشراء، مقابل 54.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر بآخر التحديثات 54.39 جنيه للشراء، مقابل 54.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما عن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر، فسجل بآخر التحديثات 54.40 جنيه للشراء، مقابل 54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 5 إبريل 2026، قيمة 54.27 جنيه للشراء، 54.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 5 إبريل 2026، قيمة 54.34 جنيه للشراء، 54.44 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025، بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025.

وعلى المستوى الشهري، أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت نموًا بنسبة 21% خلال شهر يناير 2026، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق، حيث سجل 52.750 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. يعكس هذا النمو القوي (من 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025) تحسناً في التدفقات النقدية، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار المباشر.