خلال احتفال عيد الفصح بالبيت الأبيض .. ترامب يتحدث عن إنهاء الحرب مع إيران سريعا

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح، وقال إن العرض الذي تلقته الولايات المتحدة من إيران "هام، ولكنه غير كافٍ"، وأكد ترامب أن الموعد النهائي المحدد لإيران للاستجابة بشكل إيجابي للمطالب الأمريكية "نهائي.

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن إنهاء الحرب “قد يتم بسرعة كبيرة” إذا التزمت طهران بما وصفه بالمتطلبات الأساسية، وعلى رأسها منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.



وأوضح ترامب أن القضية الجوهرية في الصراع تتمثل في الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة “عقلاني وليس متطرفًا”، في إشارة إلى وجود مساحة محتملة للتفاهم.



وفي سياق حديثه، قال ترامب إنه “لو كان القرار بيده” لأخذ النفط الإيراني، معربًا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة تنهي الأزمة، مضيفًا: “يمكننا المغادرة الآن، لكنني أريد إنهاء هذا الأمر”.



كما علّق على حادثة إسقاط طائرة إف-15 خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا إن الإيرانيين “أصابوها بالصدفة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.



وفي ختام تصريحاته، أبدى ترامب غضبه مما وصفه بـ”الجماعات التي احتفظت بأسلحة كانت مخصصة للمتظاهرين”، مؤكدًا أن هذه الأطراف “ستدفع ثمنًا باهظًا”، في تهديد اعتُبر تصعيديًا تجاه جهات لم يسمّها.