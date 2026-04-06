تصريح ناري.. ترامب يكشف سبب عدم خروج الإيرانيين للتظاهر ضد النظام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إن العمل العسكري يُفيد الشعب الإيراني لأنهم "يريدون سماع دويّ القنابل لأنهم يريدون الحرية".

وأضاف أن السبب الوحيد لعدم خروج الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج هو خوفهم من "إطلاق النار عليهم فورًا" من قِبل النظام، على عكس الضربات المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل في أنحاء البلاد.

وأكد "سيردّ الشعب الإيراني حالما يتأكد من أنه لن يُقتل، وحالما يحصل على السلاح. لو امتلكوا السلاح... لاستسلمت إيران في غضون ثوانٍ لأنها لن تستطيع تحمّل ذلك".

وقال الرئيس الأمريكي إن النظام أصاب "بضربة حظ" عندما أسقط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15 يوم الجمعة، لكنه وصف عملية إنقاذ الطيار المصاب بأنها "رائعة".