مصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية

أشادت مصر بدور العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية العربية والإسلامية لمدينة القدس وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها التاريخية باعتبارها أرضا للتعايش وبيتا للديانات الثلاث.

كما ثمنت مصر، في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها وكالة بيت المال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، عبر مشاريع اجتماعية وإنسانية دعما لصمود المقدسيين.

من جهة أخرى، أشادت جمهورية مصر العربية بمختلف مبادرات الملك محمد السادس على مستوى القارة الافريقية.

ومن بين هذه المبادرات، التي تعد نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، مبادرة تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية، ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.