الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كواليس صادمة وراء سحب لقب أمم إفريقيا.. ماذا حدث بين المغرب والسنغال؟

المغرب والسنغال
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن كواليس مثيرة للجدل تتعلق بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، في واحدة من أكثر الأزمات إثارة في تاريخ البطولة. 

وبحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن البداية الحقيقية للأزمة لم تكن داخل الملعب، بل سبقتها مشكلات تنظيمية تتعلق بإقامة بعثة المنتخب السنغالي. 

وقد أبدى الاتحاد السنغالي اعتراضه على تغيير مقر الإقامة إلى أماكن لم تكن ضمن القائمة الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى الالتزام باللوائح. 

ماذا حدث قبل نهائي أمم إفريقيا؟

زادت المخاوف بعدما تم وضع المنتخب السنغالي في نفس مجمع التدريب الخاص بالمنتخب المغربي، الأمر الذي أثار قلقًا بشأن سرية التحضيرات واحتمالية الاطلاع على الخطط الفنية. 

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ أشارت التقارير إلى وجود قصور أمني عند وصول بعثة السنغال، إضافة إلى مشاكل في توزيع التذاكر بشكل غير عادل على الجماهير. 

أما داخل المباراة، فقد شهدت عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف لصالح السنغال واحتساب ركلة جزاء للمغرب، ما دفع لاعبي السنغال للاحتجاج والانسحاب مؤقتًا من أرض الملعب قبل العودة لاستكمال اللقاء. 

وبعد نهاية المباراة، طالب الجانب المغربي باعتبار اللقاء منتهيًا لصالحه بسبب الانسحاب، بينما رفضت السنغال هذا الطرح ولجأت إلى المحكمة الرياضية. 

وفي تطور لافت، كشفت التقارير عن تدخلات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، حيث أُشير إلى توجيهات للحكم بعدم معاقبة لاعبي السنغال ببطاقات صفراء خلال فترة التوقف، وهو ما كان سيؤدي إلى طرد بعض اللاعبين، وذلك لضمان استكمال المباراة. 

كما أثيرت شبهات حول نزاهة إجراءات الاستئناف، حيث اعتبر مسؤولو الاتحاد السنغالي أن جلسة النظر في القضية كانت شكلية وسريعة، مع وجود شبهة تضارب مصالح داخل اللجنة المختصة، ما زاد من حدة الأزمة. 

سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال 

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة كبيرة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، بعد قرار “كاف” اعتبار السنغال منسحبة من النهائي، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى التصعيد قانونيًا أملاً في استعادة اللقب وإلغاء القرار القاري.

وأعلن الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الاستناد في القرار الخاص بسحب اللقب من السنغال للمواد 82 و84 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يخص المادة 82 فإنها تنص على أنه: "إذا ما حدث انسحاب لفريق، لأي سبب كان، من بطولة أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون إذن الحكم، فإنه يتم اعتباره خاسراً ويقصى بشكل نهائي من البطولة. ويطبق نفس الحكم على الفرق التي استبعدت بقرار مسبق من الكاف".

بينما تنص المادة 84 من لائحة كأس أمم أفريقيا على أنه: "يُستبعد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من المنافسة. ويخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل وقت توقف المباراة، وفي هذه الحالة تُحتسب النتيجة. ويجوز للجنة المنظمة اتخاذ مزيد من الإجراءات.".

