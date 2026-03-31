الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

معركة " العقول الخفية ".. من يكسب صراع المحامين في نهائي أفريقيا بين المغرب والسنغال؟

بعيدًا عن شغب المدرجات وإثارة الملاعب تدور الآن معركة أكثر هدوءًا.. لكنها أشد تأثيرًا داخل أروقة محكمة التحكيم الرياضي في لوزان حيث لم يعد اللاعبون هم من يحسمون لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بل محامون من طراز عالمي يقودون واحدة من أخطر المواجهات القانونية في تاريخ الكرة الأفريقية.

القضية لم تعد مجرد طعن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بل تحولت إلى صراع استراتيجي بين مدرستين قانونيتين يقودهما اسمان بارزان هما السويسري خورخي إستيبان إيبارولا مع منتخب المغرب والإسباني خوان دي ديوس كريسبو مع منتخب السنغال.

إيبارولا.. " رجل الداخل " 

يعتمد المنتخب المغربي على ورقة تبدو الأكثر هدوءًا لكنها ربما الأخطر وهى إيبارولا الرجل الذي يعرف كواليس المحكمة الرياضية الدولية" كاس "من الداخل.

فخبرته لا تقتصر على المرافعات بل تمتد إلى عمله السابق داخل المحكمة نفسها ما يمنحه فهمًا دقيقًا لكيفية تفكير القضاة وطبيعة الملفات التي تميل للقبول أو الرفض.

استراتيجية إيبارولا لا تقوم على الصدام بل على تحصين القرار عبر تثبيت شرعية تتويج المغرب والتأكيد على أن ما صدر عن الكاف يستند إلى لوائح واضحة لا يمكن الطعن فيها بسهولة وهو لا يبحث عن مفاجآت بل عن إغلاق كل الأبواب أمام خصمه.

كريسبو.. " مهندس الانقلابات القانونية "

على الجانب الآخر يدخل كريسبو المواجهة بعقلية مختلفة تمامًا وهو المحامى الخاص بالمنتخب السنغالي وهو المحامي الإسباني لا يؤمن بالحلول التقليدية بل اشتهر بقدرته على قلب القضايا المعقدة رأسًا على عقب مستفيدًا من خبرته الطويلة في ملفات كبرى داخل كرة القدم الأوروبية.

وتقوم فلسفته على الهجوم من خلال البحث عن ثغرة صغيرة وتحويلها إلى نقطة ارتكاز ثم البناء عليها لإسقاط القرار بالكامل.

وتراهن السنغال قيادة وجماهير عليه لأنه لا يلعب على " المنطق السائد" بل على الاستثناءات التي قد تغير كل شيء.

 

صراع الأسلوب.. ثبات ضد مفاجأة

ما يجعل هذه القضية مختلفة أن الصراع لا يدور فقط حول الأدلة بل حول " طريقة اللعب " القانونية حيث تعتمد المغرب على الاستقرار والتمسك بالنصوص واللوائح فيما تراهن السنغال على كسر هذا الاستقرار عبر مفاجأة قانونية قد تقلب الطاولة.

 

من يفرض إيقاعه؟

في مثل هذه القضايا لا يفوز دائمًا من يملك الحجة الأقوى فقط بل من ينجح في فرض إيقاعه على مجريات القضية فهل تتحول الجلسات إلى نقاش تقليدي تحسمه اللوائح كما يريد إيبارولا؟ .. أم تنجح السنغال في إدخال القضية إلى منطقة الاستثناءات حيث يتفوق كريسبو؟

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

