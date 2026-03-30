أزمة جماهير السنغال في المغرب تتصاعد

قررت محاكمة الاستئناف التي كان مقررًا لها اليوم الإثنين في المغرب لجماهير السنغال المحتجزة في الرباط التأجيل إلى يوم 13 أبريل.

وأصدرت المحكمة الابتدائية قرارًا بسجن 18 مشجعًا من السنغال بتهمة إثارة الشغب، ليضطروا للانتظار فترة أطول منذ احتجازهم عقب المباراة النهائية لكأس الأمم بين المغرب والسنغال في 18 يناير.

وأوضح وزير الخارجية السنغالي في بيان رسمي أن تأجيل جلسة الاستئناف لمدة أسبوعين بناء على طلب أحد المتهمين من الجنسية الفرنسية الجزائرية.

وأضاف "سيستمر مواطنونا في الاستفادة من مساعدة فريقهم القانوني، وكذلك تمثيلنا الدبلوماسي والقنصلي في المغرب، وتؤكد دولة السنغال من خلال وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية وشؤون المواطنين بالخارج على التزامها تجاه هؤلاء المشجعين الثمانية عشر وعائلاتهم".

وحكم على هؤلاء المشجعين في البداية بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة بتهمة إثارة الشغب، وذلك لتورطهم في تجاوزات عطلت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 على ملعب الأمير مولاي عبد الله.